الحويج يلتقي بوغدانوف ويُسلّمه رسالة من عقيلة صالح

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج، موسكو على رأس وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للجيش الوطني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحويج التقى بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأضاف البيان أن الحويج سلّم بوغدانوف رسالة خطية من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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