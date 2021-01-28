الولايات المتحدة تدعو لسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا

دعا ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن مختلف الأطراف إلى احترام سيادة ليبيا وسحب المرتزقة الأجانب منها.

وحث ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن خلال جلسة للمجلس على سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا داعيا الأمم المتحدة لتحديد كل السبل المناسبة لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا مشددا على ضرورة قيام كل الأطراف بدعم جهود مراقبة وقف القتال في ليبيا.

وطالبت الولايات المتحدة بإعادة فتح الطريق الساحلي وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي أطالت أمد الصراع.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أن ليبيا تواجه منعطفا حاسما وأن الطريق متاح لإنهاء الصراع داعيا الأطراف الليبية إلى اغتنام الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية

وأثنت الولايات المتحدة على ملتقى الحوار الليبي للتوصل لصيغة لاختيار السلطة التنفيذية داعية للعمل على إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

ودعت الولايات المتحدة أعضاء المجلس للوفاء بالتزامات برلين بشأن ليبيا لإجراء الانتخابات نهاية العام مشددة على أن ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للصراع في ليبيا.