ارتفاع منسوب مياه الأمطار يتسبب في تعطيل حركة المرور في بنغازي

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة بنغازي اليوم الخميس، ارتفاعا في منسوب المياه في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة نتيجة سقوط أمطار غزيرة ليل أمس واليوم، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية بالمدينة.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من الشوارع الرئيسية وهي مغمورة بمياه الأمطار، فيما أظهرت صور أخرى تداولها النشطاء، صعوبة تنقل السيارات في عدد من مناطق بنغازي.

وفي بعض المناطق كانت حركة السيارات مستحيلة حيث شهدت منطقة نفق الحدائق أحد أحياء المدينة إغلاق تام بعد أن غمرت المياه عدد من السيارات فيه واستحالة تحركها.

واستمرت الأمطار في الهطول طيلة الليلة الماضية، وصباح اليوم على مناطق مختلفة من بنغازي ما تسبب في غرق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء.

وتعاني عدة أحياء من مشكلات في شبكات تصريف مياه الأمطار ما أدى إلى شل حركة المرور.