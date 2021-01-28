الخارجية الروسية: لافروف ومعيتيق يعقدان مباحثات حول ليبيا الجمعة

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد جلسة مباحثات يوم غد الجمعة في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة ، أحمد معيتيق.

وأوضحت زاخاروفا، أن الجلسة ستعقد لبحث آفاق التسوية الليبية وتنمية التعاون الروسي-الليبي.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تتصرف في ليبيا بشفافية تامة، مشيرا إلى أن لدى بلاده اتصالات مع جميع القوى الليبية سواء مع غرب وشرق البلاد.

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