ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 January, 2021

عقد بديوان وزارة التعليم ،أمس ،الاجتماع الأول للجنة تقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية – التعليم الحر، برئاسة وكيل التربية والتعليم بالحكومة الليبية، عبد الرحيم البركي.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التعليم الحر، وكامل أعضاء اللجنة، وتمت خلاله مناقشة الأوضاع والاحتياجات بهذه المؤسسات.

يشار إلى أن لجنة تقييم ومتابعة المؤسسات التعليمية شكلت بقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 2021.