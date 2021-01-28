معيتيق يلتقي سيرغي لافروف في موسكو

وصل بعد ظهر اليوم الخميس ،نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ،إلى العاصمة الروسية موسكو بناء على دعوة من الحكومة الروسية.

ومن المنتظر أن يلتقي معيتيق خلال زيارته ،عدد من الشخصيات أبرزها وزير الخارجة سيرغي لافروف ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف.

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وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ،أعلنت في وقت سابق اليوم بأن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، سيعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد معيتيق”.

و أكدت زاخاروفا خلال حديثها للصحفيين الخميس، أن لقاء “لافروف” و”معيتيق” سيعقد في موسكو غدا الجمعة، لبحث آفاق التسوية الليبية وتنمية التعاون الروسي – الليبي.