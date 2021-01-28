فرنسا: حان الوقت لوضع حد للنزاع الليبي

قال ممثل فرنسا بمجلس الأمن أن الوقت قد حان لوضع حد للنزاع الليبي داعيا مجلس الأمن إلى مواصلة دعم العملية السياسية في ليبيا.

وأكد ممثل فرنسا بمجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا على متابعة بلاده باهتمام اجتماعات جنيف مضيفا نتوقع أن انتخابات ديسمبر المقبل ستعتمد على اتفاق وقف إطلاق النار واستدرك: لكن الطريق الساحلي لم يفتح بعد والقوات الأجنبية تنتهك اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا .

وشددت فرنسا على ضرورة الاستجابة لمطالب الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن إيجاد آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار مضيفا حان الوقت لأن يعمل مجلس الأمن على ضمان احترام قراراته من مغادرة الاجانب ونزع سلاح المسلحين

وتحدث مندوب فرنسا عن الوضع الاقتصادي مؤكدا أنه شهد تطورات إيجابية حيث تم استعادة معدلات الإنتاج لما كان عليه قبل إغلاق الموانئ النفطية وتوحيد سعر الصرف واجتماع محافظي المصرف المركزي.