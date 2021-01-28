منتسبو حرس المنشآت النفطية يطالبون بمستحقاتهم المادية

أصدر منتسبو حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الغربية والجنوبية، بيانا طالبوا فيه حكومة الوفاق بالالتفات لأوضاعهم المادية الصعبة، بعد ما تعرضوا لهم من تهميش واستقطاع للعلاوة الحقلية دون أي مبرر أو قرار رسمي رغم التزامهم بأداء واجباتهم بكل تفان.

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