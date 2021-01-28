“خارجية الوفاق”: سيالة يبحث اهتمام الشركات البريطانية بالعمل في ليبيا

أكدت القائم بالأعمال فى السفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسون، استمرار دعم حكومتها لمسيرة الحوار السياسى فى ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء فلور مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الخميس، بطرابلس.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الجانبين أكدا على عمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الصديقين.

وأضاف البيان أن سيالة ثمن دور بريطانيا فى دعمها لعملية السلام فى ليبيا.

وتابع البيان: “تناول اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين البلدين فى العديد من القضايا المشتركة، خاصة اهتمام الشركات البريطانية للعمل فى ليبيا وتأثيره الإيجابى على المحور الاقتصادى لمخرجات مؤتمر برلين”.