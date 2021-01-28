روسيا: الليبيون لديهم للمرة الأولى فرصة لتحقيق السلام

أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن أن أن بلاده أيدت التسوية السلمية للازمة الليبية مبينا أن الليبيين لديهم للمرة الأولى منذ الاعتداء على ليبيا يكون لدى الليبيين فرصة لتحقيق السلام المدني.

وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن خلال جلسة للمجلس بشأن ليبيا أنه يتوجب على الليبيين أن يقودوا التسوية السياسية في ليبيا معربا عن ترحيبه بالانتقال من المواجهات المسلحة إلى المفاوضات مشددا على أن الوضع لازل هشا داعيا الأطراف الليبية لضبط النفس واحترام التزاماتها.

وأشار مندوب روسيا إلى العمل لتحقيق التسوية الليبية مضيفا نعتقد أن الهدف الأساسي هو إيجاد مناخ الثقة بين أكبر قدر ممكن من القوى السياسية والحوار من أجل كفالة العمل المستقر لليبيا

وبين مندوب روسيا أن مشاركة جميع الأطراف في ليبيا هو الضامن الوحيد للتسوية الشاملة مشددا على ضرورة ضمان مشاركة جميع الأطراف الليبية دون إقصاء في مسارات الحوار السياسي مؤكدا وجوب ضمان أن يقود الليبيين أنفسهم مسارات التسوية السياسية والاقتصادية والعسكرية