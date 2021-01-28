مندوب روسيا: يجب خلق مناخ ملائم للأطراف السياسية الليبية في عملية الانتقال الديمقراطي

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن «يجب خلق مناخ ملائم للأطراف السياسية الليبية في عملية الانتقال الديمقراطي» في ليبيا، مشيرا إلى أن «أي تدابير ترمي إلى التسوية لا بد أن تقبل من جانب الأطراف الليبية».

وأضاف مندوب روسيا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، حول الوضع في ليبيا أن «روسيا أيدت التسوية السلمية في ليبيا عن طريق السبل السياسية»، معلنا ترحيب موسكو نرحب بانتقال ليبيا من الوضع العسكري إلى الوضع السياسي.

ودعا المندوب الروسي الأطراف الليبية إلى «الالتزام بالمعاهدات التي قطعتها على أنفسها»، لافتا إلى أن «بعض الأطراف الليبية يرون أن الموقف حرج جدا في ليبيا».

وشدد الدبلوماسي الروسي على «الموارد الطبيعية الليبية تخص كل الليبيين» مطالبا بضرورة «الإفراج عن الحسابات الليبية المجمدة في الخارج»، وأن «على الشركات أن تحترم هذه الأصول والأموال المجمدة لديها وتحافظ عليها».

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