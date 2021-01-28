مندوب الصين: على الليبيين العمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إنه «يجب أن يعمل الليبيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في ليبيا».

ودعا مندوب الصين في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهده لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف مندوب الصين أمام مجلس الأمن قائلا: «يجب علينا استئصال المحاربين الأجانب في ليبيا»، معتبرا أن «العقوبات بشأن حظر السلاح على ليبيا يجب أن تكون وسيلة وليست غاية».

كما شدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على أن ضرورة «حيادية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا»، مؤكدا على أن «احترامها واجب على الطرفين».

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