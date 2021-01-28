مندوب إسبانيا: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا لم يحرز نتائجه بشكل واضح وحقيقي

رأى مندوب إسبانيا لدى الأمم المتحدة أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» يوم 23 اكتوبر 2020 بمقر الأمم المتحدة في جنيف «لم يحرز نتائجه بشكل واضح وحقيقي».

وشدد مندوب إسبانيا في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم الخميس حول الوضع في ليبيا على أنه «يجب إزاحة كل المرتزقة والمتدخلين في ليبيا».

كما طالب المندوب الإسباني في كلمته بضرورة «التحقيق بشكل واضح في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا»، معتبرا أن «قطع الكهرباء والماء على الليبيين وخاصة إن كان متعمَّدا يثير القلق».

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