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أبرز ما جاء في الإحاطة الاخيرة للمبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم، إحاطة أخيرة أمام مجلس الأمن؛ تناولت أبرز الأحداث السياسية والأمنية وفيما يلي ابرز النقاط التي تحدثت عنها:

– أدعو مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.

– تمكنت من إيقاف دوي المدافع في ليبيا لكن المجتمع لا يزال يواجه تبعات الحرب.

– اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.

ــ نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف الدولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

– غالبية الليبيين يشتكون من الوضع الراهن الذي يعارض التغيير والحوار.

– وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع بجنيف لازال قائما وملتزم به.

– ملتقى الحوار السياسي الليبي توصل لخطوات إيجابية آخرها إيجاد آلية لاختيار السلطة التنفيذية.

– سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.

– هناك أكثر من 900 لاجئ بمراكز الاحتجاز في ليبيا بينما قضى 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية هذا الشهر.

– الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على دعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

– عدد من احتاجوا المساعدات في ليبيا وصل إلى مليون و300 ألف شخص العام الماضي، منهم 451 ألفا يحتاجون للرعاية والحماية.

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المشهد

المشهد

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