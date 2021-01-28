ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ صحف |

28 January, 2021

أكدت صحيفة اليوم السابع المصرية ،قلا عن مصدر ليبي ،اختطاف 38 مواطنا مصريا في محيط بنى وليد غرب البلاد، مشيرا إلى أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.

وقال المصدر ، إن المواطنين المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنهم ينحدرون من محافظة قنا في أقصى صعيد مصر ،مشيرا إلى أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تستغل الوضع الحالي الذى تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

كما نشرت ذات الصحيفة تسجيلا صوتيا قالت إنه “مكالمة هاتفية بين أحد عناصر العصابات الإجرامية يساوم خلاله أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبى عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم، وسط تلميحات لتورط عناصر أمنية تنتمى لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق في جرائم مع عصابات الهجرة غير الشرعية”.

إلى ذلك، ناشدت أسر المحتجزين وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا بضرورة التدخل لتحرير المصريين المحتجزين لدى عصابات الهجرة غير الشرعية غرب البلاد، مؤكدين أن أبنائهم سافروا إلى ليبيا للبحث عن فرصة عمل لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بعد انتشار فيروس كورونا.