بعثة الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعاون مع ليبيا لتنظيم الانتخابات

أكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى لدى ليبيا خوسيه ساباديل خلال لقائه وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله استمرار الدعم الأوروبى لليبيا وإستعداد الإتحاد للتعاون مع الجانب الليبى فى تنظيم الإنتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس مستجدات مسار الحوار السياسى الليبى والدور الذى يلعبه الإتحاد الأوروبى فى إرساء دعائم السلم والإستقرار فى ليبيا ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط .