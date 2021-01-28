“كوبيش”: يجب تشكيل حكومة ليبية فعالة دون مزيد من التأخير

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة فعالة دون تأخير بعد وقوع اشتباكات عنيفة بالعاصمة طرابلس.

وحذر كوبيش في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، من ارتفاع مستوى العنف، لا سيما في طرابلس، ووقوع عدد من الجرحى، بعضهم بإصابات خطيرة.

ووجه المبعوث الأممي حديثه إلى النخب السياسية، قائلا: “يجب تشكيل حكومة فعالة بدون مزيد من التأخير، لم يعد بإمكان الناس تحمل هذا السقوط الحر إلى الهاوية”

واندلعت اشتباكات بين المليشيات المسلحة التابعة لكل من فتحي باشاغا وفائز السراج، بأسلحة متوسطة بمحيط جزيرة سوق الثلاثاء ومدخل منطقة حي الأندلس في ‎طرابلس.