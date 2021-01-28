مندوب فرنسا في مجلس الأمن: عدم فتح الطريق الساحلي أمر غير مقبول.. ويجب احترام وقف إطلاق النار

طالب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، مجلس الأمن، بمواصلة دعمه القوي للعملية السياسية في ليبيا.

وأضاف المندوب الفرنسي، أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس:” ندعو الأطراف الليبية لدعم ملتقى الحوار الليبي، ونتابع اجتماع جنيف المرتقب مطلع الشهر القادم”.

وأشار المندوب الفرنسي، إلى أن الطريق الساحلي لم يفتح بعد وهو أمر غير مقبول ويجب احترام وقف إطلاق النار.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد قالت:” بعد مخرجات برلين لم يتوقف الدعم الخارجي للأطراف الليبية، بعد أن هيأت عملية برلين مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مع الأطراف في ليبيا”.

وأضافت ستيفاني ويليامز، في إحاطتها لمجلس الأمن، اليوم الخميس، إنها شاركت في حوار رقمي مع 1000 ليبي 76% يؤيدون الانتخابات، على حد تعبيرها.

ولفتت ويليامز إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ملتزمون به ولجنة 5+5 تستحق الثناء، بعد أن أكدت التزامها بإعادة المرتزقة الأجانب إلى بلدانهم.

وتابعت:” أكرر دعوة الأمين العام، إلى الأطراف الدولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار” ، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية طالبت أكثر من مرة بإنفاذ قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح ومساعدة المجتمع الدولي.

واستطردت ستيفاني ويليامز:” التقدم المستمر في ليبيا تم إحرازه بالإصلاح الاقتصادي، فالبعثة الأممية تؤيد اجتماع الغردقة بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية”.

وأضافت أن هناك قيودا تعطل إقرار ميزانية موحدة في ليبيا، لكن وقف إطلاق النار خفف من التهديد وسمح بعودة نازحين إلى طرابلس.

وبينت ويليامز، أن ليبيا لا تمثل ميناء آمنا لعودة المهاجرين غير القانونيين إليها، مضيفة أن أسعار السلع والمواد الغذائية تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بما قبل جائحة كورونا.