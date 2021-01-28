ويليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا مازال صامدا

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الخميس، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، مبينا أن اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مازال صامدا.

وأضافت ويليامز في إحاطتها خلال جلسة مجلس الأمن اليوم حول أخر التطورات في ليبيا، أنه بعد مخرجات برلين لم يتوقف الدعم الخارجي للأطراف الليبية، مؤكدة أن عملية برلين هيأت مظلة دولية للأمم المتحدة للعمل مع الأطراف في ليبيا.

وأوضحت ويليامز أنها شاركت في حوار رقمي مع نحو ألف ليبي، مضيفة أن 76% يؤيدون إجراء الانتخابات.

وتابعت ويليامز أنها تكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الأطراف الدولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وشددت ويليامز على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي توصل لخطوات إيجابية آخرها إيجاد آلية لاختيار السلطة التنفيذية.

وأوضحت ويليامز أن البعثة الأممية تؤيد اجتماع مدينة الغردقة المصرية بين وفدي مجلس النواب وما يسمي بمجلس الدولة من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية.

وأكدت ويليامز على أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.

وأضافت ويليامز أن هناك قيودا تعطل إقرار ميزانية موحدة في ليبيا لكن وقف إطلاق النار خفف من التهديد وسمح بعودة نازحين إلى طرابلس.

وأشارت ويليامز إلى أن ليبيا لا تمثل ميناء آمنا لعودة المهاجرين غير القانونيين إليها، مبينا أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على دعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وأوضحت ويليامز أن أسعار السلع والمواد الغذائية تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بما قبل جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى إن عدد من احتاجوا المساعدات في ليبيا وصل إلى مليون و300 ألف شخص العام الماضي.

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