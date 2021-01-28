مقتل اثنين في انفجار داخل مقر للدعم المركزي طرابلس

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ذكر مصدر مطلع أن انفجارًا وقع داخل مقر مكتب سوق امسيحل للدعم المركزي أدى إلى مقتل اثنين تابعين لقوة الدعم وائل العماري و محمد مختار المزوغي.

وأضاف المصدر أنه لم يتم تحديد أسباب الانفجار لافتًا إلى أن مصادر محلية أكدت أن سبب الانفجار نتيجة قذيفة من مخلفات الحرب إلا أنه لم يتم تأكيد.

وسبق هذا الانفجار انفجار آخر وقع في الأكاديمية البحرية في جنزور أسفر عن مقتل آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، والعميد سالم أبو صلاح، إضافة إلى شخص آخر، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح.

ووقع الانفجار في 20 يناير الجاري بعد ساعات من زيارة رئيس أركان قوات الوفاق، اللواء محمد الحداد لمقر الأكاديمية البحرية، الواقع على بعد 11 كلم من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمنطقة جنزور.