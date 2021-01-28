جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الليبية في جنيف غدًا

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، عن عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الليبية في جنيف غدا.

ودعت ويليامز مجلس الأمن في احاطتها اليوم إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية، مشددة على أهمية تحقيق آمال الليبيين، وتشجيع المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات.

وكشفت وليامز ايضا عن أن اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.

وأكدت ويليامز أن وقف إطلاق النار في ليبيا لايزال صامدا، وقد وفر فرصة كبيرة لإعادة السلم لليبيا، مضيفة أن البعثة نسعى لتحقيق المصالحة في ليبيا.

هذا كما تطرقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في إحاطتها أمام مجلس الأمن إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معتبرة أن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادي يتم إحرازه في ليبيا.

وبينت أن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا، لتوحيد الحسابات المصرفية.

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