مصادر: اختطاف 38 مصريا في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن مصدر ليبى أكد اختطاف 38 مصريا في محيط مدينة بنى وليد غرب البلاد، مضيفا أن عصابات إجرامية تحتجزهم في مزرعة بالقرب من طرابلس وتطالب بفدية للإفراج عنهم.

وَأضافت المصادر أن المصريين المختطفين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، مبينة أنهم ينتمون لمحافظة قنا في أقصى صعيد مصر.

وأكدت المصادر أن العصابات الإجرامية التي تنشط في الهجرة غير الشرعية تستغل الوضع الحالي الذى تعيشه ليبيا في ممارسة الخطف والابتزاز للعمالة الأجنبية التي تدخل إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

وأوضحت المصادر أنها حصلت على نسخة من تسجيل صوتى لأحد عناصر العصابات الإجرامية يساوم خلاله أسر المحتجزين للحصول على فدية قدرها 15 ألف دينار ليبى عن كل فرد مقابل الإفراج عنهم وسط تلميحات لتورط عناصر أمنية تنتمى لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في جرائم مع عصابات الهجرة غير الشرعية.

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