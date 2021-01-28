وزارة العمل تبحث توطين التدريب المهني ببلدية باطن الجبل

بحث وزيـر العمـل والتأهيـل المهدي الأميـن اليوم الخميس مع عميد بلدية باطن الجبل جمال ضو طمين توطين التدريب المهني بالبلدية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بحث أهمية تدريب الباحثين عن العمل في مجالات رفع الكفاءة والتدريب المهني، وتدريب والمرأة، وذوي الإعاقة، وإمكانية استخدام أحد مراكز دعم المرأة بالبلدية في عملية التدريب كمرحلة أولى على أن يتم التعاقد مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني كمرحلة ثانية للأستعانة بأحد مقرات المراكز المهنية المتوسطة الواقعة في نطاق البلدية للتدريب.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل باطن الجبل أحمد امحمد وعضو المكتب خليفة سلام، وعن الوزارة مدير إدارة التدريب الوظيفي جمعة المبروك ومدير إدارة التكوين والتدريب المهني المكلف عزت اليعقوبي ومدير مكتب الشؤون القانونية سلمي ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار.