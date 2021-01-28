«ألغام» و«دانات» و«صواريخ».. القيادة العامة تستعد لإعدام 41 طن مخلفات حروب

أعلنت القيادة العامة عن استعدادها لإعدام 41 طناً من مخلفات الحروب، أي ما يقدر بسبعة آلاف قطعة حربية بين ألغام ودانات وصواريخ.

وقال آمر السرية الأولي هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية مُقدم هاني فضيل إن «هذه المخلفات جمعت بعد بلاغات المواطنين عن أجسام غريبة في مناطق مختلفة من مدينة طبرق والمدن المجاورة إضافة لمجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة والتي كانت مخبأة في أماكن متفرقة».

اقرأ أيضا: الغرفة الأمنية بنغازي تقرر وضع آلية لتفكيك «التنظيمات العسكرية المسلحة» وإخلاء مقراتها

وأشار المسؤول العسكري إلى أن «عملية الإعدام ستتم وفق الآلية المتبعة من السرية وفق تعليمات قيادة المنطقة، وفي إطار المحافظة علي سلامة المواطنين بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص المواد اللازمة في إتمام هذه العملية».

وفي أكتوبر الماضي، فجرت السرية الأولى هندسة ميدان مجموعة من مخلفات الحرب علي الإرهاب، كما أتمت جرد المخلفات الحربية في معسكر التسليح الواقع في أحد الأحياء السكنية الجديدة في طبرق. يشار إلى أن افراد السرية الأولي هندسة ميدان أطلقوا حملات واسعة لتمشيط مجموعة من المناطق التي كثرت فيها بلاغات الإصابة جراء مخلفات الحروب، حفاظًا علي سلامة المواطنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا