«ألغام» و«دانات» و«صواريخ».. القيادة العامة تستعد لإعدام 41 طن مخلفات حروب

أعلنت القيادة العامة عن استعدادها لإعدام 41 طناً من مخلفات الحروب، أي ما يقدر بسبعة آلاف قطعة حربية بين ألغام ودانات وصواريخ.
وقال آمر السرية الأولي هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية مُقدم هاني فضيل إن «هذه المخلفات جمعت بعد بلاغات المواطنين عن أجسام غريبة في مناطق مختلفة من مدينة طبرق والمدن المجاورة إضافة لمجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة والتي كانت مخبأة في أماكن متفرقة».
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وأشار المسؤول العسكري إلى أن «عملية الإعدام ستتم وفق الآلية المتبعة من السرية وفق تعليمات قيادة المنطقة، وفي إطار المحافظة علي سلامة المواطنين بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص المواد اللازمة في إتمام هذه العملية».
وفي أكتوبر الماضي، فجرت السرية الأولى هندسة ميدان مجموعة من مخلفات الحرب علي الإرهاب، كما أتمت جرد المخلفات الحربية في معسكر التسليح الواقع في أحد الأحياء السكنية الجديدة في طبرق. يشار إلى أن افراد السرية الأولي هندسة ميدان أطلقوا حملات واسعة لتمشيط مجموعة من المناطق التي كثرت فيها بلاغات الإصابة جراء مخلفات الحروب، حفاظًا علي سلامة المواطنين.
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