البرغثي يعلن ترشحه لمنصب رئيس المجلس الرئاسي

أعلن المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، السفير محمد البرغثي، ترشحه رسميا لهذا المنصب، وذلك خدمة للوطن.

وقال البرغثي إن العمل الوطني لا يقاس بالفترات الزمنية وإنما يقاس بالانجازات الوطنية، معتبرا أن المرحلة القادمة هي مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن، مؤكدا أن الخيار الوحيد الآن هو خيار بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

هذا وأكد البرغثي على ضرورة الالتزام بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية هي قاعدة الارتكاز لاستعادة الوطن وبناء الدولة، وهي خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح.

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