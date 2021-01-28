“الثني” يوجه بتوفير المتطلبات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة

حضر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس بمقر مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في بنغازي، ملتقى خبراء العمل الاجتماعي تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية”.

وترعى الملتقى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشارك فيه الجهات التابعة لها، حيث يقام الملتقى تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية” لبحث عدد من القضايا الاجتماعية تتمثل في المعاش الأساسي، والرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث سبل معالجة مشاكلهم.

وتخلل الملتقى عرض لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بهذه الشريحة، مشددا على ضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية.

وشهد الملتقى حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الاحيرش، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية علي حامد، ووزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح.

كما شارك وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ومدير إدارة التوجية المعنوي اللواء خالد المحجوب، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عيسى العيساوي، ورئيس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم.