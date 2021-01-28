“الثني” يوجه بتوفير المتطلبات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة

حضر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس بمقر مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في بنغازي، ملتقى خبراء العمل الاجتماعي تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية”.
وترعى الملتقى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشارك فيه الجهات التابعة لها، حيث يقام الملتقى تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية” لبحث عدد من القضايا الاجتماعية تتمثل في المعاش الأساسي، والرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، لبحث سبل معالجة مشاكلهم.
وتخلل الملتقى عرض لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بهذه الشريحة، مشددا على ضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشهد الملتقى حضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الاحيرش، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتوره فتحية علي حامد، ووزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح.
كما شارك وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني، ومدير إدارة التوجية المعنوي اللواء خالد المحجوب، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عيسى العيساوي، ورئيس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم.
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