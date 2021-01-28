السني: مطلب خروج المرتزقة من ليبيا لا تنازل

أعرب مندوب ليبيا لدي الأمم المتحدة، طاهر السني، الخميس، عن ترحيبه بتغير موقف عدة دول التى كانت تدعم تأجيج الصراع في ليبيا.

وأكد السني في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في ليبيا، أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة مطلب وطني وسيادي لا تنازل عنه، مطالبا الدول التي أقحمت ليبيا في هذا المنزلق بالعمل على إخراجها من البلاد.

وشدد السني على أن الخيار السلمي هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبي، مبينا أن ضمان تنفيذ اتفاق اللجنه العسكرية يعتمد علي تعزيز الثقة بين المتحاورين.

وأوضح السني أن الجميع يعلم بأن الأزمة الليبية غير مرتبطة بتدوير الأشخاص، مشددا على أن البلاد تفتقد لمسار المصالحة الوطنية، متسائلا عن ضمانات نجاح ملتقي الحوار السياسي الحالي .

وطالب السني مجلس الأمن بالالتزام بدعم مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي، داعيا الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم حوار للمصالحة الوطنية والتمسك به.

ودعا السني البعثة الأممية لدي ليبيا إلى تصحيح الجدول الزمني للفترة الانتقالية المقبلة في البلاد، مطالبا اللجنة الدستورية والقانونية بالعمل معا ووضع قاعدة قانونية للانتخابات القادمة.

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