ليبيا الان

الهيئات القضائية في جالو ترفض مخرجات الحوار الليبي حول السلطة القضائية

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف أعضاء الهيئات القضائية في جالو عن تأييدهم للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الرافض لمخرجات الحوار السياسي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، لاعتماده على المحاصصة المقيتة والتدخل الفج في الشأن القضائي دون الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك