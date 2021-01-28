الهيئات القضائية في جالو ترفض مخرجات الحوار الليبي حول السلطة القضائية

كشف أعضاء الهيئات القضائية في جالو عن تأييدهم للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الرافض لمخرجات الحوار السياسي الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، لاعتماده على المحاصصة المقيتة والتدخل الفج في الشأن القضائي دون الاعتماد على مبدأ الفصل بين السلطات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا