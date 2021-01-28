مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: إشراك الجميع في الحوارات هو السبيل الوحيد لإنجاحها

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن الليبيين لديهم الفرصة الآن لتحقيق السلام، وإنه لابد من احترام مبدأ إدماج الجميع في الحوارات لأنه السبيل الوحيد لإنجاحها.

وأعرب نيبينزيا، عن ترحيبه بالانتقال من المواجهات المسلحة إلى الحل السياسي، بالرغم من أنه لا تزال الأوضاع هشة داعياً كافة الأطراف الليبية لضبط النفس.

وتمنّى المندوب الأممي، النجاح للمبعوث الأممي الجديد في ليبيا، حيث أن بعض القوى السياسية الليبية ترى أن الوضع الحالي حرج للغاية، مؤكدًا أن هناك مخاوف من إثراء بعض الشركات الأوروبية على حساب الأصول الليبية.

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