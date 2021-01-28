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الهيئات القضائية بدرنة ترفض المساس بالسلطة القضائية

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رفض أعضاء الهيئات القضائية بمدينة درنة، في بيان لهم، مخرجات الحوار السياسي الليبي خارج البلاد، وخصوصا تلك المتعلقة بمنطق المحاصصة للسلطة القضائية، مؤكدين أن الهيئات القضائية منظمة بنصوص قانونية لا تقبل آراء أطراف لا تأخذ شكلا تشريعيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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