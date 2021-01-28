سفير الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتعاون في تنظيم الانتخابات الليبية

أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا خوسيه ساباديل على استمرار الدعم الأوروبى لليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء ساباديل مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اليوم الخميس، في طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، ببيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ساباديل أكد استعداد الاتحاد للمساعدة والتعاون مع الجانب الليبى فى تنظيم الانتخابات المقبلة المزمع البدء فيها فى 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول مستجدات مسار الحوار السياسى الليبى، والدور الذى يلعبه الاتحاد الأوروبى فى إرساء دعائم السلم والاستقرار فى ليبيا، ومدى أهميته لدول أوروبا وحوض المتوسط.