الثني يوجه باتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس

وجه رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس لضمان سلامة الطلبة والمعلمين

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني بحث خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اليوم الخميس سير عمل وزارة التعليم ومستجداتها ومستجدات المسيرة التعليمة كما اطلع على التقرير المقدم من وزير التعليم بخصوص اجتماع وزارتي التعليم والصحة لمناقشة المسح العشوائي الذي سيبدأ خلال الاسبوع القادم.

كما اطلع الثني على التقرير المقدم من وزير التعليم على سير العملية التعليمية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات.