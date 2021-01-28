اللجنة العليا لمتابعة المخابز : الرئاسي لم يقدم أي جديد لحل الأزمة

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة ، أنه لم يتم توفير الدقيق حتى الأن للمخابز، مشيرًا إلى أن هناك من يرغب في خلق أزمة بعد أن بلغ سعر الدقيق في السوق الموازية 220 دينارًا للقنطار.

و أوضح أبو عزة أن المسؤولين والمجلس الرئاسي لم يقدموا أي جديد بخصوص الأزمة الحاصلة في الدقيق، مؤكدًا أنهم ومن خلال اجتماعهم مع مصرف ليبيا المركزي، تبين عزوف التجار وأصحاب المطاحن وعدم تقديمهم طلبات لتوريد مادة القمح حتى الآن.

وأشار أبو عزة إلى أنهم أطلعوا النائب العام على كل الملابسات حول توفير الدقيق وما يحدث مع الخبازين، موضحًا أن الخبازين خفّضوا في وزن الرغيف للوصول إلى سعر التكلفة وبيع الأربعة أرغفة بدينار.

و أضاف أبو عزة أن أصحاب المخابز ينتظرون استجابة المسؤولين بهذا الصدد ويرتبون لاجتماع مع وزارة الاقتصاد، في ظل تهديد بعض أصحاب المخابز بالعودة إلى الغلق، على غرار ما أعلنه خبازو سبها في الأول من فبراير المقبل.

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