نوري بوسهمين: إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد

قال رئيس ما يعرف “تيار يا بلادي” نوري أبوسهمين، إن: “إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد ذاته الشعب الحر لا يسمح بظهور مستبد جديد بعد سنوات أو تقاسم الاستبداد بين مجموعة تحتكر تمثيل الثورة” وفق قوله، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف رئيس المؤتمر الوطني المنحل السابق، في سلسلة تغريداته: “المعنى الحقيقي للثورة التي هدفها الإصلاح هو تغيير آليات ممارسة السلطة وليس تغيير شخوص الحاكمين، وطالما أن الغاية هي تحقيق ⁧‫الإصلاح‬⁩ تبقى الوسيلة لضمان ذلك بأن تنتقل هذه المهمة ⁧‫السامية‬⁩ من ⁧‫النخبة‬⁩ إلى ⁧‫أعماق المجتمع‬⁩” على حد تعبيره.