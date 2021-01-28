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نوري بوسهمين: إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ما يعرف “تيار يا بلادي” نوري أبوسهمين، إن: “إسقاط المستبد يوفر فرصة تاريخية نادرة للتخلص من الاستبداد ذاته الشعب الحر لا يسمح بظهور مستبد جديد بعد سنوات أو تقاسم الاستبداد بين مجموعة تحتكر تمثيل الثورة” وفق قوله، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف رئيس المؤتمر الوطني المنحل السابق، في سلسلة تغريداته: “المعنى الحقيقي للثورة التي هدفها الإصلاح هو تغيير آليات ممارسة السلطة وليس تغيير شخوص الحاكمين، وطالما أن الغاية هي تحقيق ⁧‫الإصلاح‬⁩ تبقى الوسيلة لضمان ذلك بأن تنتقل هذه المهمة ⁧‫السامية‬⁩ من ⁧‫النخبة‬⁩ إلى ⁧‫أعماق المجتمع‬⁩” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاستبداد ارحم من الارهاب ياكلاب فلم يرى الشعب من نكبة فبراير سوى الخراب والدمار والفقر والاحتلال اتفوا عليك حقير يابوسمين ويكفى ان من يدعكم ابولهب الفريانى ومستحيل ات تعود ثانى لاى منصب فالخوان ليس مكان

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