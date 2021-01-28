وصول 144 حاوية بضائع وسلع إلى ميناء الخمس

رست على أرصفة ميناء الخمس البحري، عديد السفن التجارية التي تحمل الحاويات المتنوعة.

وبحسب أحدث نشرة يومية لحركة السفن نشرتها الشركة الليبية للموانئ فقد رست على الرصيف رقم 18 سفينة تحمل على متنها 5781 طردا تحوي أخشابا وأنابيب.

كما رست السفينة أورينت تايغر التابعة للوكيل الملاحي المحيط الهادي في منطقة المخطاف، وعلى متنها 30 ألف طن من القمح الصب، إلى جانب رسو سفينة أخرى تابعة للوكيل الملاحي البحرين وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

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