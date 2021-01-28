“الثني” يتابع مستجدات العملية التعليمية وإجراءات المدارس لمواجهة كورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، سير عمل وزارة التعليم ومستجداتها ومستجدات المسيرة التعليمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص الدكتور فوزي بومريز.
واطلع رئيس مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير التعليم بخصوص اجتماع وزارتي التعليم و الصحة لمناقشة المسح العشوائي الذي سيبدأ خلال الاسبوع القادم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس لضمان سلامة الطلبة و المعلمين.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير التعليم على سير العملية التعليمية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات.
أضف تعليقـك