“الثني” يتابع مستجدات العملية التعليمية وإجراءات المدارس لمواجهة كورونا

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، سير عمل وزارة التعليم ومستجداتها ومستجدات المسيرة التعليمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الوزير المختص الدكتور فوزي بومريز.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير التعليم بخصوص اجتماع وزارتي التعليم و الصحة لمناقشة المسح العشوائي الذي سيبدأ خلال الاسبوع القادم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس لضمان سلامة الطلبة و المعلمين.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير التعليم على سير العملية التعليمية بمراقبات التعليم في مختلف البلديات.