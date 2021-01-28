الشاطر: هجوم دعاة الفكر الجهوي يزداد ضراوة يومًا بعد يوم

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد الرحمن الشاطر، أن الهجمة العنيفة على الدولة الليبية من دعاة الفكر الجهوي المتخلف تزداد ضراوة يومًا بعد يوم.

و أشار الشاطر في تدوينة له عبر حسابه على منصة التغريدات “تويتر” إلى أن البعض من الساسة يرى أن هذه الهجمة أمر واقع يجب التعامل معه، لافتا إلى أن البعثة الأممية تكرس المحاصصة ولا تدرك خطورتها.

و اضاف الشاطر أن مخططات البعثة ستصطدم بالرفض لما تخطط له، موضحا أنفي ليبيا رجال قلوبهم على وحدة الدولة.

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