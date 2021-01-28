بلدية العزيزية تبحث خطة عمل جهاز الشرطة الزراعية

عقدت بلدية العزيزيةـ اجتماعا ضم مدير إدارة الفروع بجهاز الشرطة الزراعية جنوب طرابلس، ومدير مكتب التفتيش بالجهاز، ورؤساء عدد من المراكز، حيث بحث الاجتماع خطة عمل الفروع والمراكز، والصعوبات التي تواجهها للعمل على معالجتها مع الجهات ذات العلاقة.

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