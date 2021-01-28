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بلدية العزيزية تبحث خطة عمل جهاز الشرطة الزراعية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت بلدية العزيزيةـ اجتماعا ضم مدير إدارة الفروع بجهاز الشرطة الزراعية جنوب طرابلس، ومدير مكتب التفتيش بالجهاز، ورؤساء عدد من المراكز، حيث بحث الاجتماع خطة عمل الفروع والمراكز، والصعوبات التي تواجهها للعمل على معالجتها مع الجهات ذات العلاقة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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