بعد هيوستن..صنع الله يكشف أهداف افتتاح مكتب «ماي فير» في لندن خلال أسابيع

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن أهداف افتتاح مكتب للمؤسسة خلال أبريل القادم في العاصمة البريطانية لندن «والذي سيلعب دورا في زيادة الإنتاج من موارد الطاقة» وذلك بعدما سبق لها وأن فتحت مركزا في هيوستن الأميركية.

وقال صنع الله في مقابلة مع جريدة «ذا تايمز» البريطانية، أمس الأربعاء، أن مكتب استشارات «ماي فير» المقرر افتتاحه في مارس أو أبريل في لندن يعتمد على ضوابط السيطرة على وباء «كورنا».

ومن شأن مكتب المؤسسة الوطنية للنفط أن يمنح عقودا للاستشارات وإدارة الأصول بقيمة مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات العديدة القادمة للشركات البريطانية كما سيشرف على المناقصات وإدارة المحافظ وخدمات بناء القدرات.

وقال صنع الله إن سلسلة التوريد ستكون من لندن على المدى المتوسط. فيما سيكون هناك اتفاق مع شركات بريطانية معروفة في جميع التخصصات سواء كانت هندسية أو دراسات مكامن على وجه التحديد.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 80 ألف برميل أخرى في أبريل، وتخطط للوصول إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

وافتتحت المؤسسة أول مكتب دولي لها في هيوستن الأميركية في عام 2019 بهدف الوصول إلى الشركات المصنعة للمعدات الأميركية ومقدمي خدمات حقول النفط.

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