مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: يجب احترام آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، أنه يجب أن يعمل الليبيون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهده لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وطالب مندوب الصين، في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسة المجلس اليوم الخميس، باستئصال المحاربين الأجانب من ليبيا، معتبراً أن العقوبات بشأن حظر السلاح على ليبيا يجب أن تكون وسيلة وليست غاية.

كما شدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على ضرورة حيادية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أن احترامها واجب على الطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24