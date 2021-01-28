مندوب فرنسا: عدم فتح الطريق الساحلي حتى الآن أمر غير مقبول

أكد مندوب فرنسا لدي الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، الخميس، أن عدم فتح الطريق الساحلي حتى الآن أمر غير مقبول، مطالبا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

ودعا دي ريفيير في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في ليبيا، مجلس الأمن لمواصلة دعمه للعملية السياسية في ليبيا، مطالبا بمغادرة المقاتلين الأجانب الأراضي الليبية.

وأوضح دي ريفيير أن عملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل مجلس الأمن تساهم في حظر عملية توريد الأسلحة من البحر.

وأكد دي ريفيير أن اختيار سلطة تنفيذية موحدة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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