مناقشة خطة تشجير بعض مناطق جنوب الجبل الأخضر

تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، والتي تقضي بزراعة مليون شتلة لمكافحة التصحر لهذا العام، عقد اجتماع مشترك بين آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجبل الأخضر، العقيد أحمد بوغزالة، ومنسق قطاع الزراعة ببلدية البيضاء، عمر امطول، وبعض المسؤولين ذوي الاختصاص.

حيث ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الفرع بالمنطقة العسكرية الجبل الأخضر، آلية وضع خطة موحدة للمباشرة في تشجير الأماكن المستهدفة والتي تعاني من فاقد كبير في الغطاء النباتي بسبب أعمال الجرف والقطع الجائر في مناطق جنوب الجبل الأخضر.

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