القضاء يحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أصدرت محكمة استئناف البيضاء “الدائرة الإدارية”، حكما ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

وجاء حكم المحكمة لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بناء على قرار المجلس بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وقع منفردا مع مسؤولين أتراك عدة اتفاقيات تتضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتقاسم السيادة البحرية المشتركة بين البلدين، وأدى ذلك الأمر إلى ردود أفعال متصاعدة في كل من مصر واليونان، ومن خلفهما دول الاتحاد الأوروبي، بسبب تأثير هذا الأمر على مستقبل الاتفاقيات البحرية الدولية.

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