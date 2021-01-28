المرشح لرئاسة ليبيا وليد اللافي يقاضي صحفيا بسبب الصلابي وقطر

أعلن السياسي الليبي المقرب من الإخوان المسلمين وليد اللافي المترشح لرئاسة ليبيا في الانتخابات القادمة نيته تقديم دعوى قضائية ضد الصحفي الليبي المقيم في هولندا محمد ربيع على خلفية تغريدة نشرها على صفحته على فيس بوك تتهم اللافي بتقاضي أموال من علي الصلابي وقطر.

وقال اللافي في رد على ربيع أنه سيتجه إلى القضاء على خلفية تلك الاتهامات معتبرا أن “الطعن في الذمم ليس بالأمر الهين، والقضاء ينظم العقوبات الرادعة في صورة حدوث الإساءة”، بل إنه اعتبر أن ربيع كان يشتغل تحت إدارته عندما كان مديرا لقناة النبأ” على حد قوله.

وكان ربيع قد قال في تدوينته أن المرشح لرئاسة ليبيا وليد اللافي يتقاضى معاشه بالدولار من دولة قطر التي تملك قناة سلام وواجهتها علي الصلابي”، في حين رد اللافي أنه “كلام من وحي الخيال ولا صحة له واتمنى منه أن يبقيه كما هو لرفع دعوة قضائية”.

وتساءل ربيع “كيف لمن يريد أن يكون رئيس ليبيا، يبدأ حياته السياسية بمعركة قضائية ضد مواطن ليبي بسيط؟ و كتب تعليقا على اللافي “أعدك ان كلامي سيبقى كما هو حتى ألتقي معك عند القاضي و انت ترفع دعوتك ضدي”.

أما اللافي فقد أكد متابعته للصحفي الليبي محمد ربيع بالقول “في كل الاحوال القضاء فعال في هولندا وليبيا، ويدلي بشهادته عن أدلته عما يدعي”.