مندوب النيجر: وجود المرتزقة في ليبيا يدعو إلى القلق

طالب مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة، الخميس، بضرورة تحرير المهاجرين والمواطنين النيجريين الموجودين في السجون الليبية، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأكد مندوب النيجر في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في ليبيا، أن الإخفاء القسري يعد انتهاكا صارخاً لحقوق الانسان.

وشدد مندوب النيجر على أن وجود المرتزقة في ليبيا يدعو إلى القلق، مطالبا بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

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