سميرة الفرجاني: ستيفاني ويليامز تجهز طبخة مسمومة كي تقضي علينا فهل سنأكلها؟

رأت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، أن ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا تعد “طبخة مسمومة” وفق تعبيرها.

وقالت سميرة الفرجاني على حسابها بفيسبوك: “هانحن نصل اليوم للطبخة الجديده التي حذرت منها.. هاهي ستيفاني تطبخ لنا طبخة جديدة وسترغمنا علي أكلها كما أرغمنا ليون علي أكل طبخته التي سممت جسدنا وأصبحنا تحت الانعاش” وفق قولها.

وتابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، قائلة: “فهل ستقضي علينا هذه الطبخه وهل سنرضى بأكلها رغم معرفتنا بأنها مسمومة؟” على حد زعمها.