نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

اعتبر القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز أن «الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع» و«أن العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا».

وقال ميلز في كلمته إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة اليوم الخميس، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا إن «ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة» وأمام «طريق قابل للتطبيق يؤدي إلى حكومة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع». لكنه «يتعين على الأطراف الليبية نفسها الآن اغتنام الفرصة التي أمامها لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة تتجاوز الوضع الراهن وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال».

وطالب ميلز «جميع الأطراف الخارجية المشاركة في» الصراع الليبي بـ«وقف تدخلهم العسكري والانسحاب من ليبيا على الفور، كما طالب الشعب الليبي نفسه في إعلان 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار»، مشددا على ضرورة «أن يظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي منخرطين لضمان تمكن الليبيين من المضي قدمًا بشكل سلمي ودون عوائق في طريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأكمله».

نص الكلمة

القائم بأعمال الممثل الدائم الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا (عبر VTC)

السفير ريتشارد ميلز

القائم بأعمال الممثل

بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

نيويورك، نيويورك

28 يناير 2021

كما تم إلقائها

شكرا سيدي الرئيس. وشكرًا لك، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام وليامز، على الإحاطة المفيدة للغاية.

إذن، أين نحن صورة كبيرة؟ تعتقد الولايات المتحدة، كما سمعنا للتو في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام وليامز، أن ليبيا تواجه نقطة تحول حاسمة. أمامنا طريق قابل للتطبيق يؤدي إلى حكومة موحدة، وانتخابات وطنية، وإنهاء الصراع. يتعين على الأطراف الليبية نفسها الآن اغتنام الفرصة التي أمامها لاختيار سلطة تنفيذية وطنية مؤقتة تتجاوز الوضع الراهن وتستجيب لنداء الشعب الليبي لحكم شفاف وفعال.

وبالمثل، يجب على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في هذا الصراع، كما سمعنا من الزملاء الذين تحدثوا قبلي، وقف تدخلهم العسكري والانسحاب من ليبيا على الفور، كما طالب الشعب الليبي نفسه في إعلان 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار. يجب أن يظل مجلس الأمن والمجتمع الدولي منخرطين لضمان تمكن الليبيين من المضي قدمًا بشكل سلمي ودون عوائق في طريقهم نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، حتى يتمكنوا من استعادة السيطرة السيادية على بلدهم بأكمله.

ماذا حدث بعد ذلك؟ حسنًا، اسمحوا لي أن أبدأ بالإشادة، نيابة عن الحكومة الأميركية، بالممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة وليامز على قيادتها الاستثنائية في توجيه العملية السياسية للأمم المتحدة على مدى الأشهر العديدة الماضية وتوليد الزخم الذي نشهده اليوم على جميع المسارات المختلفة، السياسية، والاقتصادية والأمنية. لطالما وجد التزامها وإبداعها طريقة للتغلب على العقبات التي تعترض طريق السلام والأمن.

كما أننا واثقون من أن عملها الدؤوب يسمح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، بالدخول بسرعة في دوره الجديد ومواصلة التقدم المهم الذي بدأته ستيفاني. وترحب الولايات المتحدة بالسيد كوبيش ونقدم له دعمنا الكامل.

ونرحب أيضًا بتعيين السيد زينينجا منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسيدة غانيون كمنسقة مقيمة ومنسقة للشؤون الإنسانية. نحن واثقون من قدرة هذا الفريق على تقديم إرشادات حازمة وثابتة للعملية المقبلة.

تشيد الولايات المتحدة بمنتدى الحوار السياسي الليبي لاعتماده توصية لجنته الاستشارية بشأن صيغة اختيار سلطة تنفيذية جديدة. وندعو الآن جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال المنتدى لتشكيل حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وتقديم الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية. لصالح جميع مواطنيها. ومن الأهمية بمكان أن يتخذ الشعب الليبي والمجتمع الدولي جميع الخطوات اللازمة لمنع المفسدين من الوقوف في طريق هذا الانتقال السياسي.

نعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شهر أكتوبر على مستوى البلاد الليبية يظل الأساس لإحراز تقدم مستدام على المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية. ودعا فيه الليبيون إلى إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق. تلك الفترة، كما سمعنا، انتهت الأسبوع الماضي، وتجاهلت الجهات الخارجية التي تدخلت عسكريا في هذا الصراع المطالب الليبية بشكل كامل.

ندعو جميع الأطراف الخارجية، بما في ذلك روسيا وتركيا والإمارات، إلى احترام السيادة الليبية والوقف الفوري لجميع التدخل العسكري في ليبيا. وفقًا لاتفاقية أكتوبر لوقف إطلاق النار، ندعو تركيا وروسيا إلى الشروع على الفور في سحب قواتهما من البلاد وإزالة المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين الذين جندتهم ومولتهم ونشرتهم ودعمتهم في ليبيا.

ترحب الولايات المتحدة بتقرير الأمين العام في 29 ديسمبر حول ترتيبات مراقبة وقف إطلاق النار، والتي نعتقد أنها حددت معايير للأمم المتحدة لتلعب دورًا تيسيريًا للغاية. وتحث الولايات المتحدة الأمم المتحدة على تحديد جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لتقديم الدعم الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة لحماية وقف إطلاق النار والتنسيق مع أعضاء مجلس الأمن حسب الاقتضاء.

يجب على جميع أطراف النزاع أن تدعم بشكل كامل جهود اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الامتثال والتحقق منه – بالإضافة إلى تنفيذ مزيد من تدابير بناء الثقة، بدءًا من إعادة فتح الطريق الساحلي. وندعو رئيس الوزراء والجيش الوطني الليبي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.

كما تلفت الولايات المتحدة الانتباه إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي أطالت الصراع في ليبيا، والتي وصفتها الممثل الخاص للأمين العام بالإنابة وليامز للتو ببلاغة. أثار الاكتشاف المستمر لمواقع المقابر الجماعية في المناطق التي أخلاها الجيش الوطني الليبي مخاوف بشأن مدى انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في جميع أنحاء ليبيا خلال الحرب الأهلية. ومن أجل إجراء تحقيقات مستقلة، تحتاج بعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ليبيا إلى وصول آمن ودون عوائق إلى جميع الأراضي الليبية حتى يتمكن أعضاؤها من زيارة المواقع والتحدث بحرية وسرية مع أي شخص في ليبيا.

مضى عام على مؤتمر برلين. وقد انضمت الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأسبوع الماضي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزناه والعمل الذي ما زال يتعين القيام به. نواصل دعوة أعضاء هذا المجلس إلى الالتزام بتعهداتهم تجاه عملية برلين، ودعم العملية السياسية للأمم المتحدة بشكل حقيقي وفعال، ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار، والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

لقد تغيرت الظروف منذ عام مضى بشكل كبير. بعد بداية عام 2020 على أساس الحرب، سعت الأطراف الليبية في نهاية المطاف إلى إيجاد فرص لرسم التقدم في المفاوضات السياسية والأمنية والاقتصادية، على الرغم من ما كان عامًا من عدم الوفاء بالالتزامات من قبل بعض أعضاء عملية برلين. وندخل عام 2021 بآفاق أمل أكبر بكثير مما كنا عليه في عام 2020، ولكن الدعم الكامل لعملية الأمم المتحدة ونتائج مؤتمر برلين ضروريان لإجراء انتخابات وطنية ناجحة بحلول نهاية العام.

اسمحوا لي أن أختم بالقول، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه يتعين علينا جميعًا استخدام الأدوات التي لدينا بشكل كامل للتأثير على التغيير الذي نريد – ونحتاج – أن نراه في ليبيا. وهذا يشمل تقديم دعمنا الكامل لنظام عقوبات الأمم المتحدة، ولا سيما حظر الأسلحة، ولجنة الخبراء.

كما قلنا عدة مرات من قبل، فإن الحل السياسي الشامل المتفاوض عليه هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع والتأكيد على أن العملية السياسية للأمم المتحدة هي المنصة الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا.

شكرا سيدي الرئيس.

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