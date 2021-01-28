إغلاق باب الترشح .. مصدر يكشف أسماء المرشحين للرئاسي والحكومة

تنتهي الخميس مهلة الترشح لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي، وكذلك الحكومة الجديدة، اللذين سيتوليان المهام التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

و أوضح مصدر من داخل لجنة الحوار، أن أعضاء الحوار سيتوجهون إلى جنيف للتصويت على من يتولى المنصبين، وتقر اللائحة حسب البعثة الأممية بأنه من يتحصل عن نسبة 70% من أصوات الإقليم التابع له يفوز مباشرة بالمنصب.

وبحسب الاتفاق، فإنه في حال عدم حصول أي مترشح على نسبة الـ70% سيتم الاحتكام إلى نظام القوائم، ويتم التصويت على القائمة الرباعية كاملة، وتتضمن رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، والقائمة التي تتحصل على نسبة 60٪؛ أي بعدد 44 صوتا من المجمع العام، تعتبر فائزة.

و أضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه،أن هناك عددا من الشخصيات تقدمت رسميا للترشح لمنصب الرئاسي، منهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ومحمد يونس ومحمد البرغثي وعلي خيرالله وجواد بوالعمى والشريف الوافي، وأحمد العبار وخالد نجم ومصطفى دلاف.

وأشار المصدر، أن المتقدمين لمنصب رئيس الحكومة حتى الآن هم محمد المنتصر وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق وضو بوضاوية وعبد الحميد الدبيبة وفضيل لامين ومحمد خالد الغويل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24