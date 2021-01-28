الوافي: المصالحة ووضع أرضية سليمة للانتخابات ضمن أولوياتي

أعلن الشريف الوافي المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، أنه تقدم بأوراقه بشكل رسمي للترشح من أجل شغل منصب رئيس المجلس، معلناً أن الخطوط العريضة لبرنامجه تتعلق بتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية، وجبر الضرر وبناء الثقة، وعودة المهجرين، ووضع أرضية سليمة للانتخابات، وتمكين المفوضية العليا للقيام بدورها من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين البلاد من إجراء الانتخابات خلال الفترة المحددة، وهو ما يصاحبه ضرورة الاهتمام بالشأن الأمني والاقتصادي.

وشدد الوافي على أن المصالحة الوطنية هي ضرورية، حيث أنه لا يمكن تهيئة البلاد للسلم والانتخابات دون المصالحة الوطنية، ويترتب عليها عودة المهجرين والنازحين واستقرار الوضع، حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات الأخرى.

وأكد الوافي، أن أي مواطن ليبي يرغب في خروج المرتزقة من البلاد، وحتى تكون البلاد مستقرة ولا يتم التغول من أي الأطراف، موضحاً أنه سيقوم بالتواصل مع المجتمع الدولي من أجل استقرار الأوضاع وخروج المرتزقة وإنهاء وجود القواعد الأجنبية في البلاد.

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