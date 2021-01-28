مؤسسة النفط تُعلِن استانف الانتاج في حقل الفارغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط اليوم الخميس بعد مرور ما يقارب العام على اقفاله بسبب اقفال المواني النفطية خلال شهر يناير من العام الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن « اجمالي الانتاج بلغ 140 م ق م/ي وسيتم ضخ 80 م ق م الى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم لخفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وايقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة اموال طائلة».

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن «شركة الواحة تمكّنت من اعادة التشغيل التجريبي عند الساعة 1:30 من ظهر اليوم، بعد ان اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لاقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة اشهر بسبب قفل المواني النفطية».

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وذكر البيان أن «الشركة المقاولة التي تُشّرِف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز غادرت نتيجة لهذه الاغلاقات وتردّي الأوضاع الأمنية، وبعد رفع القوى القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لاقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة الى الحقل»، مضيفا «بعد التوصّل الى اتفاق واقناعهم بالعودة، فقد باشروا في الكشف التام على جميع الاوعية والمعدات السطحية».

وفي نوفمبر الماضي، وصفت شركة «الواحة» للنفط تشغيل وحدات محطة السرير بغاز حقل الفارغ لأول مرة منذ 11 عامًا بـ«الإنجاز التاريخي»، مشيرة إلى زيادة قدرة التوليد الحالية إلى 800 ميغاوات مقابل 380 ميغاوات مع تشغيل التوربينة الثالثة المتوقفة، و«البدء في المرحلة الثانية قريبًا جدًّا».

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